Ankara'da oto tamircisi iş yerindeki araçta ölü bulundu

Ankara'da oto tamircisi iş yerindeki araçta ölü bulundu
Güncelleme:
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 25 yaşındaki oto tamircisi, iş yerindeki aracının içinde ölü olarak bulundu. Yapılan incelemelere göre oto tamircisinin ölüm sebebinin egzoz gazı zehirlenmesi olabileceği belirtildi.

Ankara'da 25 yaşındaki oto tamircisi Yaşar Resim, iş yerindeki aracın içinde ölü bulundu. Ölüm sebebinin egzoz gazı zehirlenmesi olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili otopsi yapılacak.

İŞ YERİNDEKİ ARACINDA ÖLÜ BULUNDU

Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oto tamirhanesi sahibi Yaşar Resim'den (25) haber alamayan yakınları, geldikleri iş yerinde yoğun egzoz dumanıyla karşılaştı. Çalışır haldeki otomobilin içinde hareketsiz halde duran Resim'i gören yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

GENCİN ÖLÜMÜNDE "EGZOZ GAZI" ŞÜPHESİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Resim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Resim'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. İş yerini bir ay önce devralan Resim'in kesin vefat sebebi, yapılacak otopsi ile netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
