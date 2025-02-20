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Ankara'da Oto Hırsızlığı Yapan İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'da Oto Hırsızlığı Yapan İki Şüpheli Gözaltına Alındı
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Mamak ilçesinde oto hırsızlık olayıyla ilgili olarak iki şüpheli, gerçekleştirdikleri hırsızlık sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Olayın detayları ve gözaltı süreci hakkında bilgiler paylaşıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde oto hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 17 Şubat günü saat 00.45 sıralarında, Mamak'ın Şafaktepe Mahallesinde oto hırsızlığı olayı meydana geldi. Bunun üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı aracı bir gün sonra terk edilmiş halde buldu. Kamera kayıtlarını mercek altına alan ekipler şüphelilerden birinin H.S. diğerinin ise suça sürüklenen çocuk A.F.Ö. olduğunu tespit etti. 2 şüpheli düzenlenen operasyon sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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