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Sincan'daki Otluk Yangını Söndürüldü

Sincan'daki Otluk Yangını Söndürüldü
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Ankara Sincan’da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara Sincan'da otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sincan ilçesi Çimşit Mahallesi'nde yer alan bir arazideki otlar bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede yayılan alevler arazinin büyük bir kısmını sararken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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