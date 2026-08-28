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Sincan'da otluk yangını söndürüldü

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Ankara’nın Sincan ilçesinde otluk alanda çıkan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ankara'nın Sincan ilçesinde otluk alanda çıkan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Sincan Törekent Mahallesi Yenikent-Temelli yolunda otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, yangın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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