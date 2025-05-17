Ankara'da Ölü Bulunan Haydar Çakmak Toprağa Verildi

Ankara'da Ölü Bulunan Haydar Çakmak Toprağa Verildi
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde dere yatağında ölü bulunan Haydar Çakmak'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'de defnedildi. 40 yaşındaki Çakmak, bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Ankara'da ilçesinde dere yatağında ölü bulunan Haydar Çakmak'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Uzunlar köyünde defnedildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Çankaya ilçesinde Mürsel Uluç Mahallesi'nde bulunan dere yatağında tartışma sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Haydar Çakmak (40) olduğu belirlendi. Çakmak'ın, her gün dere yatağını kullanarak iş yerine yaya olarak gittiği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Çakmak'ın cenazesi, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Uzunlar köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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