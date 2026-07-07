NATO karşıtı eylem yapan gruba gözaltı

Ankara'da izinsiz şekilde eylem yapan NATO karşıtı bir grup gözaltına alındı.

Ankara'da 36'ncısı düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya liderlerin gelişi devam ederken NATO karşıtı bir grup tarafından eylem yapıldı. Ankara Valiliği, 36. NATO Zirvesi nedeniyle 28 Haziran saat 00.00'dan 10 Temmuz saat 23.59'a kadar toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, miting ve stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığını açıklamıştı.

Eyleme izin vermeyen polis ekipleri, yasağa uymayan çeşitli grupları farklı noktalarda gözaltına aldı. Henüz resmi açıklama gelmezken 30'dan fazla kişinin gözaltına alındığı tahmin ediliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı