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Ankara'da narkotik operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen narkotik çalışmasında 16 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı, soruşturma işlemlerinin çok yönlü devam ettiği bildirildi.

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 16 şüpheli hakkında gözaltına alınmalarına ve ikametlerinde arama-el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken soruşturma işlemlerinin çok yönlü devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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