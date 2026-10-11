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Ankara'da narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 102 şüpheliden 43'ü tutuklandı

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Ankara'da narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 102 şüpheliden 43'ü tutuklandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin 4-10 Ekim tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 102 şüpheliden 43'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 59 bin 935 sentetik ecza, 18 kilo 147 gram esrar ve 2 tabanca ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4-10 Ekim tarihleri arasında yapılan operasyonlarda yakalanan 102 şüpheliden 43'ü tutuklandı.

Ankara genelinde uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele aralıksız sürerken, narkotik ekiplerinin 4-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan şahısların tespit edilen adreslerine baskınlar düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 59 bin 935 adet sentetik ecza, 18 kilo 147 gram esrar, 861,6 gram eroin, 262 gram metamfetamin, 254 gram kokain, 104 gram A.M. maddesi, 52 adet LSD ve 35 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 4 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 1 adet uzun namlulu silah, 3 adet şarjör ve 62 adet tabanca fişeği ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 342 bin 830 lira, 55 euro ve 200 dolar muhafaza altına alındı. Operasyonlarda gözaltına alınan 102 şüpheliden 43'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gençleri ve toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların kararlılıkla sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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