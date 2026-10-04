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Ankara'da narkotik operasyonlarında 95 şüpheli gözaltına alındı, 32'si tutuklandı

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Ankara'da narkotik operasyonlarında 95 şüpheli gözaltına alındı, 32'si tutuklandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Eylül-3 Ekim tarihlerinde uyuşturucu madde temini ve ticaretine yönelik operasyonlarda 95 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 32'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, operasyonlarda 16 bin 292 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde temini ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 95 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 32'si tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 27 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 95 şüpheli gözaltına alındı, 32 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda 16 bin 292 adet sentetik ecza, 5 kilo 689 gram esrar, 2 bin 493 adet ecstasy, 1 kilo 53 gram metamfetamin, 631 gram bonzai, 461 gram kokain, 129 gram A.M. maddesi, 9 gram eroin ve 23 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Ekiplerce yapılan aramalarda; 6 hassas terazi, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 5 şarjör, 7 tabanca fişeği ve 231 bin 955 lira bulundu. Gözaltına alınan 95 şüpheliden 32'si, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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