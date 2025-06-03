Ankara'da Muhtarlık Kavgasında 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Ankara'da 6 yıldır süren muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü, 1 ağır yaralı

ANKARA - Ankara'da 2019 yılında muhtarlık seçimini kazanan Hacı Ali Akçil'in öldürülmesiyle başlayan husumet nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, Haymana'da meydana geldi. 31 Mart 2019 günü gerçekleştirilen yerel seçimlerde ilçeye bağlı Çaldağ Mahallesi'nin muhtarlık seçimini kazanan Hacı Ali Akçil'in ailesi ile rakibi S.Y.'nin ailesi arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonucu F.Ç. tarafından bıçaklanan Akçil Hayatını kaybederken, saldırgan F.Ç. müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın ardından iki aile arasında başlayan husumet ise yıllarca devam etti. Haymana'nın Seyran Mahallesi'nde bugün tesadüfen karşılaşan aile fertleri arasında çıkan tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı kavgaya dönüştü.

3 şüpheli gözaltına alındı

Çıkan arbedede Hacı Ali Akçil'in babası Galip Akçil ile kardeşi İsmail Akçil vurularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastaneye nakledilen Galip Akçil hayatını kaybederken ağır yaralı oğlu İsmail Akçil'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan saldırgan M.A.Ü ile birlikte 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.