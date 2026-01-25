Ankara'da motosiklet sürücüsü köpeğe çarpmamak isterken kaza yaptı

Ankara'da bir motosiklet sürücüsü, aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak isterken kaza yaparak yaralandı.

Olay, Elmadağ ilçesinin Hasanoğlan Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Celal Bayar Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir motosikletli, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak isterken kaza yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, en yakın hastaneye sevk edildi. - ANKARA