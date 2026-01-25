Haberler

Ankara'da motosiklet sürücüsü köpeğe çarpmamak isterken kaza yaptı

Ankara'da motosiklet sürücüsü köpeğe çarpmamak isterken kaza yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, yola aniden fırlayan bir köpeği görerek kaza yaptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da bir motosiklet sürücüsü, aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak isterken kaza yaparak yaralandı.

Olay, Elmadağ ilçesinin Hasanoğlan Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Celal Bayar Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir motosikletli, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak isterken kaza yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, en yakın hastaneye sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti

17 yaşındaki genç duştan çıktıktan sonra hayatını kaybetti
Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale! Sosyal medya ikiye bölündü

Vahşi yaşam ekibinden belgesel tarihine geçecek müdahale
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Okan Buruk Süper Lig'de bir ilki başardı

Yok artık Okan Buruk! 3-1'lik maçtan sonra tarihe geçti
THY'nin 50 yıl önce düşen uçağının enkazından yeni parçalar bulundu

THY'nin düşen uçağının enkazında yeni parçalar bulundu