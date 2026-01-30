Haberler

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosiklet ağaca çarptı: Kurye hayatını kaybetti

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosiklet ağaca çarptı: Kurye hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altındağ ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosiklet, ağaca çarptı. Irak vatandaşı kurye Tahır Al Cafer 18 yaşında, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak ağaca çarpan motosikletteki kurye hayatını kaybetti.

Kaza, Altındağ ilçesi Orhan Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre kuryelik yapan Irak vatandaşı Tahır Al Cafer (18) idaresindeki 06 KA 2921 plakalı motosiklet, yağıştan dolayı kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet ağaca çarparak durabildi. Başına darbe alan Al Cafer'in olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi, olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu

Sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Videoyu izlemeniz lazım! Khamzat Chimaev'i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu

Vurduğu adamın kimin arkadaşı olduğunu görünce süt dökmüş kedi oldu
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu

Sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum

Ne diyecekleri merak konusuydu! Tarihi adıma ABD'den ilk yorum
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Can pazarı! 8 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var