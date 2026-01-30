Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosiklet ağaca çarptı: Kurye hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak ağaca çarpan motosikletteki kurye hayatını kaybetti.

Kaza, Altındağ ilçesi Orhan Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre kuryelik yapan Irak vatandaşı Tahır Al Cafer (18) idaresindeki 06 KA 2921 plakalı motosiklet, yağıştan dolayı kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet ağaca çarparak durabildi. Başına darbe alan Al Cafer'in olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi, olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA