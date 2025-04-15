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Ankara'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

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Çankaya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak savruldu. Kaza da 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Doğukent Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğukent Caddesi Çankaya ilçesinden Mamak ilçesine gitmekte olan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü ve yolcu savurdu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza da ağır yaralanan bir kişiyi hastaneye sevk ederken diğer kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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