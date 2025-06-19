Ankara'da Motosiklet Devrildi, Kaza Anı Kamerada!

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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan bir motosikletin devrildiği anlar, yoldan geçen bir otomobilin kamerasına yansıdı. Sürücü ve yolcu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Ankara'da kontrolden çıkan motosikletin devrildiği anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosikletin devrildiği anlar o esnada yoldan geçen bir otomobilin kamerasına yansıdı. Kısa süreli paniğe neden olan olayda sürücü ile motosikletteki yolcunun kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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