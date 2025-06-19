Ankara'da Motosiklet Devrildi, Kaza Anı Kamerada!

Ankara'da kontrolden çıkan motosikletin devrildiği anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosikletin devrildiği anlar o esnada yoldan geçen bir otomobilin kamerasına yansıdı. Kısa süreli paniğe neden olan olayda sürücü ile motosikletteki yolcunun kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları öğrenildi. - ANKARA