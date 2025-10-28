Haberler

Ankara'da Kuyumcudan 7 Kilogram Altın Çalındı

Güncelleme:
Mamak'ta bir kuyumcuda çalışanların, çelik kasayı kırarak 7 kilogram altını çaldıkları iddia edildi. Olay sonrası bazı şüpheliler yakalanırken, çalıntı altınlar sahibine teslim edildi.

Ankara'da kuyumcu çalışanlarının kırdıkları çelik kasanın içindeki 7 kilogram altını çaldığı iddia edildi.

Olay, 25 Ekim gecesi Mamak'ta yer alan kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddialara göre, 10'dan fazla çalışan kırdıkları çelik kasadaki 7 kilogram altını çaldı. Durumu fark eden işletme sahiplerinin ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Belirlenen adreslere icra edilen operasyonda şüphelilerin bir kısmı yakalanarak gözaltına alındı. Yaklaşık 25 milyon lira değere sahip çalıntı alıntıların tamamı ele geçirilerek işletme sahibi M.A.'ya teslim edildi. Olayla ilgili incelemelerin ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı. - ANKARA

