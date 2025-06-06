Ankara'da Kurbanlık Danalar Kaçtı, Vatandaşlar Peşinden Koştu

Ankara'da kurbanlıklar firar etti, vatandaşlar kovaladı

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sahiplerinin elinden kurtularak kaçan iki dana, vatandaşları peşinden koşturdu.

Elmadağ ilçesinde kesilmeye götürülürken sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık danalar dağa doğru kaçtı. Vatandaşlar, kaçan hayvanları yakalamak için büyük uğraş verdi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.