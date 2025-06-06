Ankara'da Kurbanlık Danalar Kaçtı, Vatandaşlar Peşinden Koştu
Elmadağ ilçesinde kesilmekten kurtulan iki dana, sahiplerinin elinden kaçarak dağa doğru kaçtı. Vatandaşlar, kaçan hayvanları yakalamak için büyük çaba sarf etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ankara'da kurbanlıklar firar etti, vatandaşlar kovaladı
ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde sahiplerinin elinden kurtularak kaçan iki dana, vatandaşları peşinden koşturdu.
Elmadağ ilçesinde kesilmeye götürülürken sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık danalar dağa doğru kaçtı. Vatandaşlar, kaçan hayvanları yakalamak için büyük uğraş verdi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa