Ankara'da Kurban Pazarında Polislerimize Saldırı: 12 Gözaltı

Ankara'da Kurban Pazarında Polislerimize Saldırı: 12 Gözaltı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da kurban pazarında görevli polislere saldıran 12 kişinin yakalandığını açıkladı. Saldırıda 5 polis hafif yaralandı. Bakan, şehir eşkıyalarıyla mücadeleye devam edileceğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da kurban pazarında görevli polislere saldıran 12 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ankara'da, Keçiören Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislerimize saldıran 12 saldırganın; R.A., R.B., M.C.B., M.G., F.A., E.B., F.A., H.O., S.A., H.Y., S.S. ve Ö.K. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş ve bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır. Saldırıda 5 polisimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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