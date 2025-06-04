Ankara'da Kurban Bayramı İçin Helikopter Destekli Trafik Kontrolleri Devam Ediyor

Ankara'da Kurban Bayramı İçin Helikopter Destekli Trafik Kontrolleri Devam Ediyor
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Ankara'da Kurban Bayramı tatili tedbirleri çerçevesinde emniyet ekiplerinin helikopter desteğiyle sürdürdüğü trafik kontrolleri, vatandaşların güvenli seyahat etmeleri amacıyla devam ediyor.

Ankara'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde icra edilen helikopter destekli trafik kontrolleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı tatili tedbirleri çerçevesinde vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için uygulanan trafik kontrolleri kesintisiz şekilde sürdürülüyor. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuz durumun önüne geçmek için yoğun mesai harcayan ekiplere helikopterle de havadan destek sağlanıyor. Hava ekipleri, tespit ettikleri kural ihlali ya da kazayı yerdeki ekiplere bildirerek duruma müdahale etmesine yardımcı oluyor. Ankara'yı diğer illere bağlayan yollarda henüz aşırı yoğunluk olmadığı gözlemlenirken, denetimlerin bayram tatili süresince devam edeceği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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