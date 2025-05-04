Ankara'da Kumar Operasyonları: 35 İş Yeri Mühürlendi
Ankara Emniyet Müdürlüğü, kumar oynatan 35 iş yerini mühürleyerek 15 kişi hakkında adli işlem başlattı. Rest operasyonu ile ruhsatsız faaliyet gösteren yerlere yönelik denetimler sıkılaştırıldı.
Ankara'da kumara karşı "Rest" operasyonları: 35 iş yeri mühürlendi
ANKARA - Ankara'da kumara karşı düzenlenen "Rest" operasyonlarında 35 iş yeri mühürlendi, 15 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro ekipleri kumar oynatan yerleri takibe başladı. Çalışmalar sonucu düzenlenen "Rest" adlı operasyonlarda ruhsatsız faaliyet gösteren 23 ve kumar oynattığı tespit edilerek operasyon yapılan 12 (salon/kahve/kulüp) iş yeri mühürlendi. Türk Ceza Kanunu'nun 228 maddesi gereğince 15 şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı. Operasyon sonucu kumar paralarına ve kumar malzemelerine el konuldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ENES AKSAKAL - 3.Sayfa