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KPSS Adayına Jandarmadan Kimlik Desteği

KPSS Adayına Jandarmadan Kimlik Desteği
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Ankara’nın Etimesgut ilçesinde Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek aday, kimliğini evde unuttu.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek aday, kimliğini evde unuttu. Motosikletli jandarma ekiplerinin desteğiyle kimliğine ulaştırılan aday, sınava zamanında yetişti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde KPSS'ye girmek için sınav merkezine gelen aday, kimliğini yanında olmadığını fark edince büyük panik yaşadı. Durumu fark eden motosikletli jandarma ekipleri, adayın yardımına koştu. Kimliğine ulaşmasını sağlayan ekipler, adayı sınav saatini kaçırmaması için motosikletle sınav merkezine ulaştırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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