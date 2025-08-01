Ankara'da korkunç kaza! Bir kişi hayatını kaybetti

Ankara'da korkunç kaza! Bir kişi hayatını kaybetti
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Ankara'da korkunç kaza! Bir kişi hayatını kaybetti
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile bir tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, otomobil ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde plakası henüz öğrenilemeyen Ahmet Kahraman idaresindeki bir otomobil kontrolden çıkarak karşı şeritten gelen henüz sürücüsü öğrenilmeyen tır ile kafa kafaya çarpıştı.

FECİ KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolün ardından otomobilde bulunan Ahmet Kahraman'ın (35) hayatını kaybettiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Konya yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sonucu araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından, trafik kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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