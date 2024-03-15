Ankara'da Köpeğe Çarpan Otomobil Kontrolden Çıkarak Ağaçlara Çarptı
Ankara'da Çankırı Bulvarı Akyurt istikametinde meydana gelen kazada, bir otomobil köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Ankara'da yola aniden çıkan köpeğe çarpan otomobil kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaçlara çarptı. Kazada sürücü yaralandı.
Çankırı Bulvarı Akyurt istikameti Büğdüz mevkisinde akşam saatlerinde gerçekleşen kazada, 06 DD 8980 plakalı aracın sürücüsü Hakan Ü., yola aniden çıkan köpeğe çarptı. Ardından kontrolden çıkan otomobil refüjde bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. Kazada yaralanan sürücü olay yerin gelen ambulansla Akyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA