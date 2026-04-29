Gölbaşı'nda Takla Atan Otomobilde 1 Ölü, 2 Yaralı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kontrolü kaybeden bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı.

Kaza, Gölbaşı ilçesinin girişinde meydanın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kontrolden çıkan 06 BEM 578 plakalı otomobil takla atarak yol kenarına düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bir kişinin hayatını kaybettiğini iki kişinin ise yaralandığını belirledi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı