Ankara'da Kontrollü Yıkım Sırasında Bina Çöktü

Ankara'da bir binanın kontrollü yıkım sırasında çökmesi ile faciadan dönüldü.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Tunus Caddesi üzerinde bir binanın kontrollü yıkımı sırasında iş makinasının dokunmasıyla birlikte bina çöktü. Binadan dökülen molozlar, yok kapatılmadığı için bu sırada caddeden geçen araçların üzerine düştü. Bölge toz bulutu altında kalırken, faciadan dönülen olayda yaralanan olmadı. - ANKARA