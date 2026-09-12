Ankara’da kontrolden çıkan tır devrildi

Ankara'da aşırı yükten dolayı kontrolden çıktığı ileri sürülen tır yol kenarına devrildi.

Kaza, Mamak'ın Lalahan Mahallesi'nde meydana geldi. Aşırı yüklü olduğu nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği iddia edilen tır bir süre savrulduktan sonra yol kenarına devrildi. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçta hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı