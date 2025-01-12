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Ankara'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Ankara'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 4 Yaralı
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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde gece saatlerinde gerçekleşen kazada kontrolünü kaybeden otomobil tarım arazisine devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak tarım arazisine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Ankara-Kırıkkale D200 karayolu üzerindeki Elmadağ ilçesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 06 HE 1734 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada takla atan otomobilden fırlayan Meryem Doğandemir'in olay yerinde yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü E.D. ile yolcular Ü.D., A.D. ve A.Ş., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazada hurdaya dönen otomobil olay yerinde yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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