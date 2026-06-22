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Konteynerdeki ani patlama zabıta ekiplerinin ve vatandaşların büyük tehlike atlatmasına neden oldu

Konteynerdeki ani patlama zabıta ekiplerinin ve vatandaşların büyük tehlike atlatmasına neden oldu
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Ankara Akyurt'ta bir inşaat alanında yanan konteynerde meydana gelen patlama nedeniyle zabıta ekipleri ve vatandaşlar büyük tehlike atlattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Ankara'da inşaat alanında yanan konteynerde aniden meydana gelen patlama nedeniyle faciadan kıl payı kurtulan zabıta ekipleri ve sivil vatandaşlar büyük tehlike atlattı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akyurt ilçesine bağlı Beyazıt Mahallesi'nde, kepçecilerin bulunduğu alandaki bir konteynerde yangın çıktı. Konteynerde aniden meydana gelen patlama nedeniyle faciadan kıl payı kurtulan zabıta ekipleri ve sivil vatandaşlar büyük tehlike atlattı. Olay kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, konteynerde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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