Ankara'da Komşular Arasında Köpek Kavgası: Bir Köpek Tabancayla Öldürüldü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir sanayi sitesinde, komşular arasında çıkan kavgada bir kişi, komşusunun köpeğini tabancayla vurup öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan L.S. tutuklandı.

Ankara'da bir sanayi sitesinde komşular arasında çıkan kavgada taraflardan biri, komşusunun köpeğini tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesindeki 2 dükkan sahibinin köpekleri arasında kavga çıktı. Kavgaya dükkan sahiplerinin de dahil olmasıyla L.S., komşusunun köpeğini tabancayla vurarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan L.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
