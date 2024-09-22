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Ankara'da Kazara Ateşlenen Silah Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Mamak ilçesinde, arkadaşının yanlışlıkla ateşlediği silahla vurulan bir yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Ankara'da kazara ateşlenen silah nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'da, arkadaşının yanlışlıkla ateşlediği silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, gece 02: 00 sıralarında Mamak ilçesi Gökçeyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yabancı uyruklu iki arkadaştan H.H.'nin kazara ateşlediği tabancadan çıkan kurşun, arkadaşı E.S.'ye isabet etti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen E.S.'nin cesedi Adli Tıp Kurumuna götürülürken, H.H.'nin jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Ankara'da Kazara Ateşlenen Silah Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa

Politika Jandarma Güvenlik 3-sayfa Ankara Mamak Kaza Suç

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