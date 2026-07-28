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Güdül'de kayınpeder ve kayınvalide cinayeti

Güdül'de kayınpeder ve kayınvalide cinayeti
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Ankara’nın Güdül ilçesinde kayınpederi ve kayınvalidesini silahla vurarak öldüren zanlı ile diğer şüpheli, işlemlerinin ardından Beypazarı Adliyesi’ne sevk edildi.

Ankara'nın Güdül ilçesinde kayınpederi ve kayınvalidesini silahla vurarak öldüren zanlı ile diğer şüpheli, işlemlerinin ardından Beypazarı Adliyesi'ne sevk edildi.

25 Temmuz akşamı Güdül ilçesi Güneyce Mahallesi'nde meydana gelen olayda T.Y., iddiaya göre husumetli olduğu kayınpederi Yakup Kükreçi (48) ve kayınvalidesi Emine Kürekçi'yi (48) tabancayla vurarak öldürmüştü. Çıkan arbedede kendi ayağına da yanlışlıkla ateş eden damat T.Y. ise yaralanmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, zanlı T.Y.'yi yakalayarak gözaltına almıştı. Olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlenen Kürekçi çiftinin cenazeleri ise otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Cenazeleri yakınları tarafından teslim alınan çift dün Sincan'da toprağa verilirken, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan T.Y. ile diğer şüpheli M.T. ise işlemlerinin ardından Beypazarı Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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