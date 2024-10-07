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Ankara'da Kavga Anları Kameralara Yansıdı

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Ankara'nın Keçiören ve Sincan ilçelerinde meydana gelen kavgalar cep telefonlarıyla kaydedildi. Keçiören'deki düğün sonrası çıkan kavga ve Sincan'da iki grup arasında yaşanan olaylar, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesi ile sonuçlandı.

Ankara'da hareketli anlar: Keçiören ve Sincan'da yaşanan kavgalar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ve Sincan ilçelerinde çıkan kavgalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi'nde düğün sonrası bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sincan ilçesinde ise 29 Ekim Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktı. İddialara göre olayda 3 el ateş edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 olayla ilgili de inceleme başlatıldı.

Ankara'da Kavga Anları Kameralara Yansıdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKIN - 3.Sayfa

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