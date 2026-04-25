Ankara'da kamyonun üzerinden geçtiği yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti

Ankara'da karşı yola geçmeye çalıştığı sırada üzerinden kamyon geçen yabancı uyruklu erkek çocuğu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çubuk ilçesi Barbaros Mahallesi Çay Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, dedesi, anneannesi ve iki kardeşiyle birlikte evine giden yabancı uyruklu 4 yaşındaki erkek çocuğuna, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada A.İ. idaresindeki kamyonet çarptı. Çarpan aracın altında kalarak ezilen çocuk, ağır yaralı bir halde çevredeki bir vatandaşın aracıyla hastaneye götürülemeye çalışıldığı sırada hayatını kaybetti. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya neden olan kamyon sürücüsünün ise gözaltına alındığı öğrenildi.

"Çocuklardan biri aniden geri dönmeye çalıştığı sırada kamyonun altında kalmış"

Olayın tanıklarından esnaf Murat Köse, "Dedesi ve babaanneleri çocukları karşıya geçirmeye çalışıyordu. O sırada yolun ortasında yolcu indirmek için minibüs durmuştu. Kamyon sürücüsü de önünde minibüs olduğu için muhtemelen çocukları görmedi. Çocuklardan biri aniden geri dönmeye çalıştığı sırada kamyonun altında kalmış. Çocuğun bedeni çok fazla ezilmiş. Olayın ardından çocuğun dedesi ve anneannesi şoka girmiş gibilerdi. Daha sonra sağlık ve polis ekipleri geldi. Çocuğu öncesinde arabayla hastaneye götürdüler ama o sırada çoktan vefat etmişti sanırım. Yerde bedeninden parçalar vardı. Durum çok kötüydü" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı