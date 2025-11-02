Ankara'da Kamyonetin Üst Geçide Sürtmesi Kazaya Neden Oldu

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kamyonetin üst geçide sürtmesi sonucu, bir otomobil kamyona çarptı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, Sincan Ayaş Yolu Yenikent yönünde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kamyonet üst geçide sürttü. Üst geçide sürten kamyonetin durmasıyla arkadan gelen bir otomobil kamyonete çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan kimse olmazken, trafiğe kapanan yol çalışmaların ardından tekrar açıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, o anlar bir arabanın araç kamerasına yansıdı. - ANKARA