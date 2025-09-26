Ankara'da Kafa Kafaya Kaza: İki Sürücü Yaralandı

Ankara'da ara sokaktan çıkan otomobille o esnada sollama yapan ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu iki araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Keçiören ilçesine bağlı Kuşcağız Mahallesi Senatoryum Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, ara sokaktan çıkan 06 GU 099 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen ve o esnada sollama yapan 06 FAG 658 plakalı ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Hızını alamayan ticari araç, park halindeki 06 FIC 150 plakalı lüks araca çarparak durabildi.

Olayda her iki aracın şoförü de hafif yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ise hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. - ANKARA