Ankara'da Kafa Kafaya Çarpışan Araçlar, 1 Ölü 4 Yaralı

Ankara'da Kafa Kafaya Çarpışan Araçlar, 1 Ölü 4 Yaralı
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Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk annesi bir kadın hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Polatlı ilçesine bağlı Babayakup Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 37 ABA 264 plakalı araç ile Babayakup istikametine seyir halindeki 06 EEN 12 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 2 çocuk annesi Semiye Çarıkçı (32) hayatını kaybederken, yaralanan 2'si ağır 4 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Semiye Çarıkçı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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