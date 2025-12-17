Haberler

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Güncelleme:
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir şahıs, tartışma sonrası eşini bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri müdahale ederken, şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Altındağ'da bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ö. (28) ile bir süredir şiddetli geçimsizliği yasadığı 2 çocuklarının olduğu 3 yıllık eşi Sevgi Özdemir (19) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şahıs eşini bıçaklayarak evden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sevgi Özdemir'in evde hayatını kaybettiği belirlenirken, Y.Ö. gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. - ANKARA

