Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Altındağ'da bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ö. (28) ile bir süredir şiddetli geçimsizliği yasadığı 2 çocuklarının olduğu 3 yıllık eşi Sevgi Özdemir (19) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şahıs eşini bıçaklayarak evden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sevgi Özdemir'in evde hayatını kaybettiği belirlenirken, Y.Ö. gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. - ANKARA