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Ankara'da Kadın Erkek Arkadaşını Silahla Vurarak Öldürdü

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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşını silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından kadın gözaltına alındı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kadın tartıştığı erkek arkadaşını silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 921'inci Sokak'ta meydana geldi. Erkek arkadaşı Hasan D. ile tartışan N.Ş., tartışmanın büyümesi ile beraber Hasan. D.'yi silahla vurdu. Çevredeki vatandaşların silah sesini duyarak yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hasan D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken şüpheli N.Ş. ise silahı ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan kadının emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Cinayet Gözaltı Suç 3. Sayfa Haberler

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