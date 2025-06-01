Ankara'da Kaçan Dana Yaşlı Kadını Yaraladı

Ankara'da Kaçan Dana Yaşlı Kadını Yaraladı
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Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir dana, sahibinin elinden kaçtıktan sonra yolda yürüyen yaşlı bir kadına çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, dana yakalandı.

Ankara'da kaçan dana yaşlı kadını yaraladı

ANKARA - Ankara'nın Akyurt ilçesinde kaçan dana, yolda yürüyen kadına çarparak yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sularında sahibinin elinden kaçan dana, Kızık yolu üzerinde yürüyen vatandaşların arasına daldı. Vatandaşların üzerine doğru koşan dana, kısa süreli paniğe neden oldu. Bir grup vatandaşın korkutup uzaklaştırmaya çalıştığı dana, yönünü değiştirerek ileride bulunan yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı kadın yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan dana ise olay yerine gelen polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARADAŞ - 3.Sayfa
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