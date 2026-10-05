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Ankara'da jandarma operasyonunda aranan 123 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi

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Ankara İl Jandarma Komutanlığının JASAT koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarıyla düzenlediği operasyonlarda, haklarında farklı suçlardan yakalama emri bulunan 123 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda, haklarında farklı suçlardan yakalama emri bulunan 123 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirilen operasyonlarda; aralarında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'hırsızlık', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişiyle yağma' suçlarından arananların da bulunduğu toplam 123 kişi yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 2'sinin 20 yıl ve üzeri, 3'ünün 10 yıl ile 20 yıl arası, 14'ünün 5 yıl ile 10 yıl arası, 55'inin 2 yıl ile 5 yıl arası, 49'unun ise 2 yılın altında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Yakalanan kişiler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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