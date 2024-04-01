Ankara'da İşçi Göçük Altında Hayatını Kaybetti

Başkentte göçük altında kalması nedeniyle bir işçinin hayatını kaybettiği olayda görgü şahidi, "Bu nasıl bir çalışma sistemi dedim. Şu an şok oldum. Çok üzüldüm. Sonuçta bir insan öldü" dedi.

Olay, Çankaya'da bulunan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hakkında yıkım kararı verilen binada işçiler yıkım işlemlerine başladı. Molozların kaldırılması sırasında ise çalışan işçilerden Rasim Yılmaz, fazla toz çıkmasın diye su dökerken, istinat duvarının çökmesi sonucu göçük altında kaldı.

Yıkım yerinde bulunan diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla gelen arama kurtarma ve itfaiye ekipleri ise göçük altında kalan çalışanı kurtarmak için çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalarının ardından Rasim Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Görgü tanığı ve mahalle sakini bir vatandaş, yaptığı konuşmada, "Çok üzüldüm. Başıma bir şey düşecek diye korktum. Geçen gün çünkü seyyar bir şekildeydi üstündeki. Burası tamamen açıktı. Şurada da bir şey yoktu dün. Hatta depremler aklıma geldi gördüğünüz. 'Bu nasıl bir çalışma sistemi' dedim. Şu an şok oldum. Çok üzüldüm. Sonuçta bir insan öldü" ifadesini kullandı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA