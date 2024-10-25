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Ankara'da İntihar İddiası: Eşinin Bıçağını Kendi Kalbine Sapladı

Ankara'da İntihar İddiası: Eşinin Bıçağını Kendi Kalbine Sapladı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde, bir polis merkezine giden 65 yaşındaki S.C., tartıştığı eşi A.C.'nin bıçağı kendi kalbine saplayarak intihar ettiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ankara'da polis merkezine giden şahıs, tartıştığı eşinin bıçağı kendi kalbine saplayarak intihar ettiğini iddia etti.

Olay, Mamak ilçesindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 65 yaşındaki S.C., ilçede yer alan polis merkezi amirliğine giderek, tartıştığı eşi A.C.'nin önce kendisine bıçak doğrulttuğunu, ardından da aynı bıçağı kendi kalbine sapladığını söyledi. S.C.'nin beyanı üzerine kavganın yaşandığı eve giden polis ekipleri, mutfakta A.C.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika 3-sayfa ankara Mamak Suç

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