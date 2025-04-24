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Ankara'da İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Ağır Yaralandı

Ankara'da İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Ağır Yaralandı
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Mamak'taki inşaat halindeki apartmanın asansör boşluğuna düşen 45 yaşındaki işçi N.B., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İşçinin sağlık durumu kritik.

Ankara'da çalıştığı inşaat halindeki apartmanın asansör boşluğuna düşen 45 yaşındaki işçi ağır yaralandı.

Olay, dün akşam Mamak'taki bir inşaatta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yapımı süren apartmanın asansör boşluğuna düşen N.B. (45) adlı işçi ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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