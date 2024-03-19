Ankara'da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 6 işçi yaralandı

Ankara'da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 2'si ağır toplam 6 işçi yaralandı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Keçiören ilçesi Kösrelik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat halindeki binanın yıkıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu göçük altında kalan 6 işçi kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere nakledilen işçilerden ikisinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA