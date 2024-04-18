Ankara'da ilginç yolculuk kamerada: Minibüsün camından sarkan köpek görenleri şaşırttı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde hareket halindeki bir minibüsün arka camından sarkan köpek görenleri şaşkına çevirdi.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi İncesu Caddesinde ilerleyen 06 BRP 939 plakalı bir minibüsün Cadde üzerinde hareket halinde ilerlerken kaydedildi. 06 BRP 939 plakalı bir minibüsün arka kapısının üst bölmesinde bulunan bir camdan yarı bölgesine kadar sarkan köpeğin tehlikeli yolculuğu, minibüsün arkasından gelen bir başka otomobil içinde bulunan vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.