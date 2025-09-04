Ankara'da İki Otomobilin Çarpışması Paniğe Neden Oldu

Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı kaza çevredekilerin panik yaşamasına neden oldu. Kaza nedeniyle araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza, Elmadağ ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, dört yol üzerinde farklı yönlere giden iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar farklı yönlere savrulurken, şans eseri can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. Araçlarda hasara neden olan kaza vatandaşların panik yaşamasına neden oldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA