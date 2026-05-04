Ankara'da iki kız kardeşin ölümüne sebep olan sürücü tahliye oldu

Güncelleme:
Ankara'da kamyonun çarptığı iki kız kardeşin ölümüne ilişkin görülen davada tutuklu sanık şoför Murat Üneş, imza şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye oldu.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık şoför Murat Üneş, hayatını kaybedenlerden Anıl Gülçür'ün kızı ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini ifade etti.

Raporda, sanık Üneş'in tamamen kusurlu, maktul yayalar Semra Çevik ve Anıl Gülçür'ün ise kusursuz olduğu belirtildi.

Söz alan Üneş, "Ben olay anında aynaları kontrol ettim. Tahliyemi talep ederim" dedi.

Avukat ve sanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Üneş'in imza şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmetti. Sonraki duruşma 17 Haziran'a ertelendi.

Olayın geçmişi

Çankaya ilçesi Emek Mahallesi Kırım Caddesi'nde 4 Ağustos'ta meydana gelen kazada, özel bir şirkete ait şantiye alanının önünde park halindeyken hareket eden Murat Üneş yönetimindeki 06 COV 136 plakalı hafriyat kamyonu, yol kenarında yürüyen Semra Çevik ve Anıl Gülçür'e çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada Çevik ve Gülçür, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Sürücü Murat Üneş, gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. Sanık Üneş hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
