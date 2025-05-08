Ankara'da İki Grup Arasında Kavga: Mahalleli Müdahale Etti
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Başpınar Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgaya mahalle sakinleri müdahale ederek olayı büyümeden durdurdu. Kemerlerin kullanıldığı kavgada tansiyon yükseldi.
Ankara'da iki grup arasında çıkan kavgayı mahalleli ayırdı
ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde, iki grup arasından çıkan kavgayı mahalle sakinleri ayırdı.
Edinilen bilgilere göre, Başpınar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü kavga çıktı. Kemerlerin de kullanıldığı kavgada tansiyon kısa sürede yükselirken, mahalle sakinlerinin müdahalesi ile olay büyümeden son buldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa