Ankara'da İki Grup Arasında Kavga: Mahalle Sakinleri Müdahale Etti
Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga, mahalle sakinlerinin müdahalesi ile büyümeden sona erdi. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, iki grup arasından çıkan kavgayı mahalle sakinleri ayırdı.
Edinilen bilgilere göre, Başpınar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü kavga çıktı. Kemerlerin de kullanıldığı kavgada tansiyon kısa sürede yükselirken, mahalle sakinlerinin müdahalesi ile olay büyümeden son buldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa