Husumetli olduğu adamı ve onun eşini tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti

Ankara'da husumetli olduğu ileri sürülen adam ile onun eşini tabancayla yaralayan kişi, gerçekleştirdiği saldırının ardından intihar etti.

Olay, Çankaya ilçesi Yakupabdal Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Sancak K. (52) daha önce husumet yaşadığı Rıfat K.'nın dükkanına geldi. Rıfat K. ve eşi Zemzem K. ile tartışan Sancak K, tabancayla Zemzem K.'ye ateş etti. Ardından arbede yaşadığı Rıfat K.'yi de vuran Sancak K. daha sonra dışarı çıkarak aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan karı koca ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken Zemzem K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Sancak K'nın cenazesi ise olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

"Tartışma yaşadığı adama ve eşine ateş etmiş"

Olayla ilgili konuşan çevre esnaf Baran Sucu, "O sırada dükkanda çalışıyorduk. Torpil sesine benzer bir ses duyduk. Dışarıya çıktığımızda silah sesi olduğunu anladık. Olay esnaf arasında olmuş. Saldırgan kişi, tartışma yaşadığı adama ve eşine ateş etmiş. Ardından çıkıp bir süre ilerledikten sonra kendi başına ateş etmiş. Daha sonra ekipler geldi, müdahale ettiler" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı