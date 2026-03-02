Haberler

Ankara'da ağabeyinin husumetlileri tarafından darbedilmişti: 3 gözaltı
Güncelleme:
Mamak ilçesinde Y.C.B., ağabeyinin husumetlileri tarafından sokakta darbedildi. Olayda 3 şüpheli yakalanırken, Y.C.B. silahın kabzasıyla kafasına vurularak yaralandı. Şüpheliler adliyeye sevk edilecek.

Ankara'nın Mamak ilçesinde Y.C.B. isimli kişi evine giderken ağabeyinin husumetlileri tarafından sokakta darbedilmişti. Olaya ilişkin 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçen 27 Şubat cuma günü Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde evine giden Y.C.B.'nin tanımadığı 3 kişi tarafından yolu kesildi. Y.C.B., saldırganların elinde bulunan silahın kabzası ile kafasına vurarak yaralandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin Y.C.B.'nin ağabeyi M.B.'nin husumetlisi olduğunu tespit edildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - ANKARA

